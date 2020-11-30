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Экс-тренер «Зенита» возглавил «Бетис»

Экс-тренер «Зенита» возглавил «Бетис»
Баскетбол / Евролига 0

Испанский тренер Жоан Плаза возглавил «Бетис», сообщает в своём «твиттере» журналист Чема де Лукас.

56-летний специалист уже достиг с клубом соглашения о контракте. Плаза заменит на этом посту Курро Сегуру, уволенного неделю назад.

С 2018 по 2020 год испанец возглавлял санкт-петербургский «Зенит». В сезоне-2018/2019 клуб под его руководством занял четвёртое место в Единой лиге ВТБ. В отставку Плаза был отправлен 12 февраля 2020 года. На момент его увольнения «Зенит» находился на предпоследнем месте в таблице регулярного чемпионата Евролиги, одержав 7 побед и потерпев 17 поражений, а в Единой лиге ВТБ клуб был на 11-м месте с результатом 6-10.

Ранее Плаза также тренировал мадридский «Реал», «Уникаху» и литовский «Жальгирис».

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