Флойд Мейвезер отреагировал на нокаут Нейта Робинсона в дебютном боксёрском бое

Накануне бывший игрок НБА Нейт Робинсон проиграл видеоблогеру Джейку Полу в боксёрском поединке в андеркарде боя Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего. Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер решил подбодрить экс-баскетболиста.
«Нейт, я горжусь тобой и всегда буду поддерживать всех своих братьев. Я никогда не пну своего брата, если он упадёт. Люди могут высказывать мнение в социальных сетях, но никакие чёрные спортсмены или чёрные артисты, особенно чёрные игроки НБА, не должны издеваться над тобой. Мы должны стоять друг за друга. Я здесь, чтобы подбодрить и сообщить, мы все тебя любим, ты молодец, что постарался», — написал Мейвезер на своей странице в «Инстаграме».
Бой был завершён во втором раунде — Пол отправил Робинсона в нокаут. При этом к тому моменту Робинсон уже трижды побывал в нокдауне.
У Робинсона бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то у него это был второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности AnEsonGib.
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