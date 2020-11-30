Нейт Робинсон ответил игрокам НБА после жёстокого нокаута в первом боксёрском бое

Нейт Робинсон поблагодарил всех игроков НБА, которые написали ему слова поддержки после поражение от блогера Джейка Пола в боксёрском поединке в андеркарде боя Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего.



«Я должен поблагодарить всех моих братьев за поддержку! Их слишком много, чтобы перечислять, а «Инстаграм» позволяет мне выбрать только 10 фотографий… но я видел сообщения каждого из вас. Огромное спасибо моему брату Кей Джи за то, что он был там, и всем вам, кто обратился ко мне лично… Майк Бибби, Карлос Арройо, Бонзи Уэллс, Малик Роуз, все, кто на этих фотографиях. Это значит, что весь мир и мы сами вернёмся ещё лучше», — написал под снимками Робинсон.

Фото доступны на странице Нейта Робинсона в «Инстаграме».

Бой был завершён во втором раунде — Пол отправил Робинсона в нокаут. При этом к тому моменту Робинсон уже трижды побывал в нокдауне.



У Робинсона бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то у него это был второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности AnEsonGib.