Названы 3 игрока, которыми «Майами» придётся пожертвовать ради Янниса Адетокунбо

Как отмечают авторы NBA Buzz, если «Майами Хит» всё же решит подписать Янниса Адетокунбо, клубу придётся расстаться минимум с тремя игроками. Речь идёт о Тайлере Хирроу, Кендрике Нанне и Данкане Робинсоне.



Отмечается, что «Хит» также нужно будет решить ситуацию с контрактами Горана Драгича, Андре Игуодалы и Мейерса Леонарда.



34-летний словенский разыгрывающий защитник Горан Драгич подписал новый двухлетний контракт на общую сумму в $ 37,4 млн. Аналогичное по сроку соглашение подписал и 28-летний американец Мейерс Леонард, сумма его контракта – $ 20 млн.



Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта с «Милуоки Бакс» на сумму $ 228-240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне.