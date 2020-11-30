Ларса Пиппен замечена с игроком НБА с контрактом на $ 60 млн. Она старше него на 22 года

46-летняя Ларса Пиппен, бывшая жена легенды НБА Скотти Пиппена, замечена с 24-летним защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Маликом Бизли.

Фото доступно в инстаграм-аккаунте themagazinecity.

21 ноября Бизли подписал четырёхлетний контракт на сумму в $ 60 млн. Бизли был выбран «Денвер Наггетс» под общим 19-м номером на драфте НБА в 2016 году, а спустя четыре сезона, в феврале 2020 года, был обменян в «Миннесоту». За «Миннесоту» в сезоне-2019/2020 23-летний защитник провёл 14 встреч, в которых набирал в среднем 20,7 очка, совершая 5,1 подбора и 1,9 передачи. 26 сентября Малик Бизли был арестован по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Он находился в тюрьме округа Хеннепин и ждал встречи с судьёй. Спустя некоторое время его освободили без предъявления обвинений.

Напомним, ранее Ларса Пиппен призналась, что имела отношения с центровым Тристаном Томпсоном, когда состояла в браке с шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». В частности, Ларса пользовалась деньгами Скотти для встреч с Томпсоном.