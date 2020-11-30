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Стефен Карри высказался о новичках «Голден Стэйт»

Стефен Карри высказался о новичках «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Стефен Карри очень позитивно отнёсся к тому, что на фоне тяжёлой травмы Клэя Томпсона к «Голден Стэйт Уорриорз» присоединились два выбранных на драфте НБА новичка — Джеймс Уайзмен и Нико Мэннион.

«Это одна из вещей, которые наполняют меня радостью в этом году. Уайзман и Мэннион работали в моих тренировочных лагерях два и три года назад. Возможно, им придётся появиться в майках с надписью «Стеф Карри» на следующих сборах, прежде чем они смогут начать играть.

У меня же было много времени, чтобы потренироваться. Семь месяцев на тягание железа. Чувствую себя прекрасно. Я явно выиграл от всего этого времени вне площадки. Не могу дождаться, чтобы снова начать сезон, несмотря, конечно, на тяжёлую ситуацию для Клэя», — приводит слова Карри Basket USA.

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