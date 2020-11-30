Зак Лавин отреагировал на троллинг Майкла Джордана в Сети

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин отреагировал на троллинг в адрес легендарного игрока НБА Майкла Джордана в «Твиттере».



Аккаунт NBA on ESPN опубликовал фотографию Джордана и Скотти Пиппена после расставания выигравшего вместе шесть титулов великого дуэта «Чикаго», когда они представляли «Вашингтон Уизардс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» соответственно в матче регулярного чемпионата НБА на позднем этапе карьеры. Подпись является отсылкой к недавнему боксёрскому бою Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего, которые столкнулись в ринге в возрасте 54 лет и 51 года соответственно. Бой Тайсона и Джонса завершился ничьей.



«Эм Джей всё ещё был крутым мужиком! Он набирал более 20 очков в 40 лет. Не забывайте об этом», – написал Лавин в социальной сети.