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Джей Ар Смит высмеял Нейта Робинсона после поражения нокаутом в первом боксёрском бое

Джей Ар Смит высмеял Нейта Робинсона после поражения нокаутом в первом боксёрском бое
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит язвительно прокомментировал поражение экс-игрока НБА Нейта Робинсона в боксёрском поединке. Бывший баскетболист нокаутом уступил видеоблогеру Джейку Полу в андеркарде боя Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.

«Тем не менее Джейк Пол», — написал Смит на своей странице в «Твиттере», сопроводив текст несколькими смайликами, плачущими от хохота.

Бой был завершён во втором раунде — Пол отправил Робинсона в нокаут. При этом к тому моменту Робинсон уже трижды побывал в нокдауне.

У Робинсона бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то у него это был второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности AnEsonGib.

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