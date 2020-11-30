Джей Ар Смит высмеял Нейта Робинсона после поражения нокаутом в первом боксёрском бое
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит язвительно прокомментировал поражение экс-игрока НБА Нейта Робинсона в боксёрском поединке. Бывший баскетболист нокаутом уступил видеоблогеру Джейку Полу в андеркарде боя Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.
«Тем не менее Джейк Пол», — написал Смит на своей странице в «Твиттере», сопроводив текст несколькими смайликами, плачущими от хохота.
Бой был завершён во втором раунде — Пол отправил Робинсона в нокаут. При этом к тому моменту Робинсон уже трижды побывал в нокдауне.
У Робинсона бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то у него это был второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности AnEsonGib.
- 30 ноября 2020
-
16:50
-
15:46
-
14:48
-
14:40
-
14:14
-
13:27
-
12:34
-
11:34
-
10:38
-
10:00
-
09:28
-
08:45
-
06:36
-
01:01
- 29 ноября 2020
-
23:52
-
23:20
-
21:59
-
20:01
-
18:58
-
17:58
-
16:38
-
15:52
-
14:58
-
13:08
-
12:46
-
10:55
-
09:16
-
07:51
-
01:29
-
01:17
-
00:50
-
00:46
-
00:46
- 28 ноября 2020
-
23:20
-
22:54
Партнерский контент