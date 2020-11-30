Нокаутированный Робинсон получил за бой в 1700 раз меньше, чем Тайсон и Джонс

Стал известен гонорар бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона за боксёрский поединок с блогером Джейком Полом. Поединок состоялся в андеркарде боя Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего.
Как сообщает ESPN, Робинсон и Пол за свой бой получили по $ 600. В сумме это оказалось примерно в 1700 раз меньше, чем получили участники главного события боксёрского вечера — Тайсон и Джонс.
Бой был завершён во втором раунде — Пол отправил Робинсона в нокаут. При этом к тому моменту Робинсон уже трижды оказывался в нокдауне.
У Робинсона бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то у него это второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности AnEsonGib.
За карьеру в НБА Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 поединков, в которых он в среднем набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3,0 передачи.
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