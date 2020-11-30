Барак Обама высказался о гонке величайших между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом

Бывший президент США Барак Обама считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс приблизился к легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану в гонке за звание величайшего игрока в истории НБА.

Обама на протяжении долгого времени жил в Чикаго, где Джордан считается бесспорно лучшим. При этом 44-й президент находится в дружеских отношениях с Джеймсом.



«Леброн добивается успехов в борьбе за звание величайшего в истории. Можно ли сказать, что он уже у цели? Ещё нет. Просто смотрите, его карьера не закончена. И мы не знаем, сколько перстней он может добыть», – цитирует Обаму Essentially Sports.

16 ноября в НБА открылся рынок обменов, а через шесть дней — рынок свободных агентов.

Ориентировочное расписание других ключевых событий сезона. 22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.