Стефен Карри выделил 7 соперников «Голден Стэйт» по Западной конференции

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился ожиданиями от следующего сезона НБА.



«Посмотрев на происходящее в „пузыре“, должен сказать, что „Лейкерс“ взяли титул и отправились в следующий сезон. В Западной конференции есть „Клипперс“, „Денвер“, „Хьюстон“, „Портленд“, „Юта“, „Даллас“, „Финикс“. Есть много талантливых команд, которые хотят прогрессировать. Мы тоже там были, поэтому мы знаем, что делать, и, конечно, будем полагаться на свой опыт. У нас идеальное сочетание опыта, молодости и возможностей. После возможного выхода в плей-офф всё будет зависеть от пары, но мы будем сосредоточены на успехе. Мы собираемся стать силой, с которой нужно считаться», — приводит слова Стефена Карри Basket USA.