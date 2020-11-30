Сергей Базаревич: как это нередко бывает, твой бывший игрок приходит и «убивает» тебя

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что центровой сборной Италии Амедео Тесситори внёс решающий вклад в победу команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года.

Сборная России в Таллине со счетом 66:70 проиграла команде Италии в матче квалификации Евробаскета. Тесситори набрал 27 очков и сделал 9 подборов.

«Было не так просто подготовиться после хорошей игры с эстонцами. Итальянцы начали очень жёстко, вынудив нас с первых минут много терять мяч. Вместе с тем мы потеряли и уверенность в себе. Постепенно нашли свою игру, но не попадали свои броски. Мы вернулись в игру, вошли в концовку, но там не все сработало. Грустно, что не дожали. С Тесситори я работал в „Канту“. Как это нередко бывает, твой бывший игрок приходит и „убивает“ тебя», — приводит слова Базаревича «Р-Спорт».