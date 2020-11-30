32-летний Эван Тёрнер стал тренером «Бостона»

Форвард Эван Тёрнер вернется в «Бостон Селтикс» в сезоне-2020/2021, но не в качестве игрока. По данным инсайдер The Athletic Шамса Чарании, Тёрнер присоединится к «Бостону» в качестве помощника тренера с упором на развитие игроков.
Второй номер драфта НБА 2010 года Тёрнер провел 10 сезонов в лиге в качестве игрока «Филадельфии Сиксерс», «Индианы Пэйсерз», «Бостон Селтикс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Атланты Хоукс». В 705 матчах регулярного сезона он набирал в среднем 9,7 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 3,5 передачи.
Тёрнер провел несколько продуктивных сезонов, но не был эффективным игроком ротации в сезоне-2019/2020, набирая в среднем 3,3 очка за 19 матчей в «Атланте». Его обменяли в «Миннесоту» перед дедлайном в феврале. В составе «Тимбервулвз» он так и не появился на площадке. Пока не ясно, завершил ли Тёрнер игровую карьеру после решения стать тренером «Бостона».
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