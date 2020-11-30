Джеральд Грин определился с клубом

Форвард Джеральд Грин подписал контракт с «Хьюстон Рокетс», сообщает ESPN. Соглашение рассчитано на один сезон. Как сообщает источник, баскетболист подпишет негарантированный контракт и получит шанс заработать себе место в составе команды. В случае, если команда примет положительное решение относительно Грина, он заработает $ 2,56 млн за этот сезон.
Прошлый сезон сезон Грин начинал в составе «Хьюстон Рокетс», а позже был отправлен в «Денвер». Тем не менее из-за повреждения ноги он не провёл в регулярном чемпионате ни одного матча. Травму он получил в одном из предсезонных матчей. В феврале «Денвер» отчислил игрока.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. В связи с этим Харден и Уэстбрук запросили обмен из команды.
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