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Известный инсайдер назвал самый шокирующий трансфер межсезонья НБА

Известный инсайдер назвал самый шокирующий трансфер межсезонья НБА
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер НБА Кит Смит назвал подписание Гленна Робинсона в «Сакраменто Кингз» самой «шокирующей» сделкой межсезонья.

«Сакраменто Кингз» заполучили Гленна Робинсона — третьего по минимальной сделке с частичной гарантией. Это, пожалуй, самый шокирующий контракт межсезонья. Да, даже больше, чем гигантская сделка Гордона Хейворда. Что за кража в исполнении «Сакраменто». Они проделали хорошую работу, Короли незаметно проделали хорошую работу, заполнив свою скамейку запасных", — написал Кит Смит в своём «твиттере».

Робинсон оставался одним из лучших свингменов, доступных на рынке. Им интересовались «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс», «Бруклин Нетс» и «Юта Джаз», но Гленн предпочёл «Сакраменто», так как именно «Кингз» готовы предоставить игроку больше времени на площадке.

Робинсон был выбран клубом «Миннесота Тимбервулвз» под 40-м номером на драфте НБА 2014 года. В минувшем сезоне за «Голден Стэйт» он провёл 48 игр, в которых в среднем набирал 13 очков и совершал 5 подборов и 2 передачи. После этого Гленн был обменян в «Филадельфию Сиксерс».

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