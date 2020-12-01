Украина, Испания и ещё 5 сборных досрочно вышли на чемпионат Европы

Сборные Украины, Словении, Израиля, Испании, Хорватии, Греции и Боснии и Герцеговины после ноябрьского окна квалификации чемпионата Европы по баскетболу обеспечили себе места в финальной части турнира, сообщает официальный сайт ФИБА.
Сборные Италии, Чехии, Грузии и Германии заранее был включены в список участников Евробаскета на правах хозяев. Таким образом, вакантными остаются ещё 13 мест на Евробаскет-2022.
Напомним, сборная России накануне в Таллине со счетом 66:70 уступила команде Италии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу. Россияне одержали две победы в четырёх матчах отбора и занимают второе место в группе. Заключительные две встречи с Северной Македонией и Эстонией подопечные Сергея Базаревича проведут в Перми в феврале 2021 года.
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