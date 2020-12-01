У «Майами» есть всего один способ подписать Янниса Адетокунбо

Клуб НБА «Майами Хит» межсезонными сделками нагрузил платёжную ведомость и практически лишился шансов на подписание форварда Янниса Адетокунбо при выходе на рынок свободных агентов в 2021 году. У «Хит» есть единственный способ подписать контракт с Адетокунбо на рынке, не прибегая к обменной сделке с «Милуоки», сообщает Miami Herald.

«Единственный способ подписать Янниса без обменной сделки по схеме „сайн энд трейд“ при ожидаемом потолке зарплат $ 112,4 миллиона следующим летом — обменять Тайлера Хирроу, Данкана Робинсона, Кендрика Нанна и Кей Зед Окпалу на драф-пики после 2021 года и отклонить опции в контрактах Горана Драгича, Андре Игуодалы и Мейерса Леонарда. В команде останутся Джимми Батлер, Бэм Адебайо, Яннис Адетокунбо, девять игроков на минимальных контрактах и доступные исключения», — отмечает источник.