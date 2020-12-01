Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Чарльз Баркли: Кавай Леонард во всём лучше Леброна Джеймса

Чарльз Баркли: Кавай Леонард во всём лучше Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли заявил, что в настоящее время лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард превосходит по игре звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«На данный момент Кавай лучше, чем Леброн. Во всём. Он лучший защитник и скорер. Кавай превратил хорошую команду «Торонто» в чемпионов. Это было очень впечатляюще», — цитирует Баркли Gazzetta.gr.

В минувшем сезоне «Клипперс» и Леонард завершили борьбу за трофей на стадии полуфинала плей-офф Западной конференции. «Лейкерс» Леброна стали чемпионами, обыграв в решающей серии «Майами Хит».

Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020