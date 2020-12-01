Чарльз Баркли: Кавай Леонард во всём лучше Леброна Джеймса

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли заявил, что в настоящее время лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард превосходит по игре звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«На данный момент Кавай лучше, чем Леброн. Во всём. Он лучший защитник и скорер. Кавай превратил хорошую команду «Торонто» в чемпионов. Это было очень впечатляюще», — цитирует Баркли Gazzetta.gr.
В минувшем сезоне «Клипперс» и Леонард завершили борьбу за трофей на стадии полуфинала плей-офф Западной конференции. «Лейкерс» Леброна стали чемпионами, обыграв в решающей серии «Майами Хит».
Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.
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