Седокова выложила страстное видео с Тиммой

Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» очередное видео со своим супругом, латвийским баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой. Ролик она приурочила ко Дню матери и выходу своего нового клипа.
«С Днём мамы, любимые мои. С Днём мамы и меня. Ведь я — мама трёх детей и… сотни прекрасных песен.
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Я бесконечно люблю своих детей, но так же сильно свои песни. И, подумав, что скажу сейчас всё своим детям лично, решила этим вечером познакомить вас со своим ребёнком…
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Это начало. Большое начало огромной любви. И наша песня… Волнительно, прекрасно и о настоящем. Скоро… Знаешь, как называется?» — написала она под видео.
Видео доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».
Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать событие и рассказали о нём через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.
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