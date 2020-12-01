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Седокова выложила страстное видео с Тиммой

Седокова выложила страстное видео с Тиммой
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» очередное видео со своим супругом, латвийским баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой. Ролик она приурочила ко Дню матери и выходу своего нового клипа.

«С Днём мамы, любимые мои. С Днём мамы и меня. Ведь я — мама трёх детей и… сотни прекрасных песен.

Я бесконечно люблю своих детей, но так же сильно свои песни. И, подумав, что скажу сейчас всё своим детям лично, решила этим вечером познакомить вас со своим ребёнком…

Это начало. Большое начало огромной любви. И наша песня… Волнительно, прекрасно и о настоящем. Скоро… Знаешь, как называется?» — написала она под видео.

Видео доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».

Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать событие и рассказали о нём через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.

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