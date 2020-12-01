Игрок НБА посетил развратную вечеринку в разгар пандемии

Форвард «Чикаго Буллз» Отто Портер — младший принял участие в развратной вечеринке в разгар пандемии коронавируса в США.
Видео доступно в "твиттере" NBA SKITS.
Пока неизвестно, станут ли «Буллз» наказывать баскетболиста за столь легкомысленное поведение.
Портер-младший в межсезонье активировал опцию игрока на $ 28,4 млн и вернулся в «Чикаго» на сезон-2020/2021. Портер в среднем за 7 лет карьеры в НБА набирал 11,0 очка и 4,9 подбора за игру. Форвард перешёл в «Чикаго» в феврале 2019 года в обмен на Джабари Паркера, Бобби Портиса и пик во втором раунде драфта 2023 года. В сезоне 2019/2020 из-за травмы ноги Портер вышел на площадку всего в 14 матчах.
Портер станет неограниченным свободным агентом в 2021 году, но его контракт вряд ли будет продлен. В прошлом сезоне «Буллз» выдали баланс 22:43, что стало пятым худшим результатом в Восточной конференции.
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