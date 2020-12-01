«Бостон» потерял Кембу Уокера и предоставил апдейт по Тристану Томпсону

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер перенёс инъекцию стволовых клеток в левое колено, сообщил клуб в официальном пресс-релизе.



Уокеру назначена 12-недельная программа реабилитации для подготовки к сезону-2020/2021. Ожидается, что Кемба вернётся к тренировкам в начале декабря, но играть в официальных матчах НБА сможет не раньше первой недели января.



Кроме того защитник «Селтикс» Ромео Лэнгфорд 22 сентября перенёс операцию по восстановлению разорванной связки на правом запястье. По прогнозам, Лэнгфорд сможет играть через четыре-пять месяцев после процедуры, его реабилитация проходит по плану.



Центровой Тристан Томпсон перенёс незначительное растяжение подколенного сухожилия во время межсезонной тренировки перед приездом в Бостон, его игровая активность в течение первой недели тренировочных сборов будет ограничена.