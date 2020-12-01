В «Сакраменто» объяснили, почему не сохранили Богдана Богдановича

Генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Монте Макнейр объяснил, почему в команде из Калифорнии приняли решение не сохранять в составе одного из лучших скореров «Кингз» в минувшем сезоне Богдана Богдановича. По его словам, вопрос упирался в финансы.
«У нас было несколько дней, чтобы проанализировать всё со всех сторон и принять решение. Очевидно, Богдан очень хороший игрок, и он был одной из причин, почему мы были так хороши в конце минувшего сезона. Но в конце концов, мы пытались сохранить возможность для финансовой гибкости в будущем. Хотели сохранить возможность улучшить состав талантливыми исполнителями. Потому мы и пошли на такой шаг», — приводит слова функционера Basketusa.
Напомним, «Кингз» имели право повторить предложение на сумму $ 72 млн, но не стали этого делать и отпустили серба в «Атланту Хоукс».
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