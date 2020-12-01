«Нью-Йорк» провалился в попытке заполучить двух звёзд в межсезонье

Руководство «Нью-Йорк Никс» в межсезонье не сумело провернуть два трансфера, которые планировалось осуществить с приходом на пост президента по баскетбольным операциям Леона Роуза.

Функционер планировал привлечь в состав двух элитных ветеранов — экс-баскетболиста «Никс» Кармело Энтони и разыгрывающего защитника Криса Пола, которых связывают дружеские отношения. Но реализовать этот план не удалось, сообщает Fadeaway World. Кроме того, Роуз не сумел договориться и с защитником «Торонто Рэпторс» Фредом Ванвлитом.

Последний принял решение продолжить карьеру в «Рэпторс», Энтони остался в «Портленд Трэйл Блэйзерс.». Что касается Пола, то опытный защитник покинул «Оклахома-Сити Тандер» и будет выступать в «Финикс Санз».