Майк Джеймс высказался о Москве и объяснил свой личный успех в ЦСКА

Американский разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс рассказал о жизни в Москве и объяснил свой личный успех в команде.

«Мне очень нравится Москва, но здесь немножко холодно. Сейчас сложное время, но раньше было очень много ресторанов, в которые я любил ходить. Ходил раньше в кино, а сейчас больше провожу время дома. Что делаю в четырех стенах? Смотрю много кино, различных шоу, играю в приставку. Почему в своей жизни выбрал баскетбол? Потому что можно было одному взять мяч и пойти в парк покидать в кольцо, тогда как другие виды спорта в основном требуют большего количества участников.

Мои броски? Надо очень много тренироваться, а также не терять концентрацию на протяжении всего матча. А также немного удачи. Летом, к примеру, я очень много работал с тренером над силой и балансом. MVP? Это такая награда, которую получаешь исключительно из-за результатов команды. ЦСКА последний месяц очень хорошо выступает. Мой личный успех — это все из-за того, что мне помогают партнеры по команде", — приводит слова Джеймса «Матч ТВ» со ссылкой на CSKAbasket Show.

Джеймс был признан MVP Евролиги в ноябре. Это вторая подобная награда для американца, впервые его отметили в феврале 2019 года.