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«Голден Стэйт» делал запрос на обмен Джеймса Хардена

«Голден Стэйт» делал запрос на обмен Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» делал запрос на обмен защитника «Хьюстон Рокетс», сообщает Clutch Points со ссылкой на инсайдера Шамса Чаранию.

«Уорриорз» пытались выменять Хардена ещё до травмы ахилла у атакующего защитника Клэя Томпсона. Калифорнийский клуб хотел создать «большое трио» — с Харденом, Томпсоном и Стефеном Карри. «Рокетс» запросили слишком высокую компенсацию, поэтому стороны не смогли прийти к соглашению.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на обмене в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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