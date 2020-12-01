«Голден Стэйт» делал запрос на обмен Джеймса Хардена

«Голден Стэйт Уорриорз» делал запрос на обмен защитника «Хьюстон Рокетс», сообщает Clutch Points со ссылкой на инсайдера Шамса Чаранию.

«Уорриорз» пытались выменять Хардена ещё до травмы ахилла у атакующего защитника Клэя Томпсона. Калифорнийский клуб хотел создать «большое трио» — с Харденом, Томпсоном и Стефеном Карри. «Рокетс» запросили слишком высокую компенсацию, поэтому стороны не смогли прийти к соглашению.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на обмене в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того, запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.