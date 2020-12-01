«Хьюстон» подписал 4-кратного участника Матча звёзд НБА

30-летний американский центровой Демаркус Казинс, известный по выступлениям за «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», перешёл «Хьюстон Рокетс», сообщил клуб на официальном сайте.



Напомним, 4-кратный участник Матча всех звёзд НБА долго восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена. Из-за этого повреждения в минувшем сезоне он не сыграл ни одного матча. В ходе сезона был отчислен из состава «Лос-Анджелес Лейкерс», контракт с которым подписал перед началом сезона-2019/2020.



Казинс некогда считался топ-центровым, но за последние годы перенёс две тяжёлые травмы, в том числе разрыв ахиллова сухожилия, после чего спрос на игрока значительно упал. Последний раз Казинс выходил на паркет в форме «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-офф НБА в 2019 году.