Гордон Хэйворд объяснил, почему отказался от $ 34,2 млн зарплаты в «Бостоне»

Новобранец «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд рассказал, почему он отказался от продолжения карьеры в «Бостон Селтикс», где мог заработать $ 34,2 млн за следующий сезон и принял приглашение клуба из Северной Каролины, с которым подписал долгосрочный контракт.

«Отказался от опции после общения с руководством „Шарлотт Хорнетс“ и понимания их видения будущего команды. Предложение, которое получил от „Хорнетс“ ещё в 2014 году, много значило для меня», — приводят слова Хэйворда на страницах в «Твиттере» обозреватели Кристиан Уайнфилд и Рик Боннелл.

Кроме того, указывается, что перед подписанием контракта с «Хорнетс», Хэйворд дважды провёл переговоры с владельцем клуба из Северной Каролины Майклом Джорданом.