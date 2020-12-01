Яннис Адетокунбо хочет видеть в «Милуоки» трёх суперзвёзд НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пригласил Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевина Дюранта («Бруклин Нетс») и Энтони Дэвиса («Лос-Анджелес Лейкерс») в свою команду.



«Никогда раньше не делал это заявление. Если бы Леброн, Кевин Дюрант или Энтони Дэвис перешли в «Милуоки», я был бы рад. Меня не интересует, буду я первым, вторым или третьим игроком в команде. Я хочу побеждать. Леброн – лучший игрок в мире на данный момент. Образец для подражания. Не только как баскетболист. Вы никогда не слышали о нем ничего плохого, он просто делает свою работу. Он очень любит конкурировать», – приводит слова Адетокунбо Sport24.gr.

Перед стартом нового сезона НБА Адетокунбо должен принять решение о супермаксимальном продлении контракта с «Бакс».