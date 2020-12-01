Яннис Адетокунбо хочет видеть в «Милуоки» трёх суперзвёзд НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пригласил Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевина Дюранта («Бруклин Нетс») и Энтони Дэвиса («Лос-Анджелес Лейкерс») в свою команду.
«Никогда раньше не делал это заявление. Если бы Леброн, Кевин Дюрант или Энтони Дэвис перешли в «Милуоки», я был бы рад. Меня не интересует, буду я первым, вторым или третьим игроком в команде. Я хочу побеждать. Леброн – лучший игрок в мире на данный момент. Образец для подражания. Не только как баскетболист. Вы никогда не слышали о нем ничего плохого, он просто делает свою работу. Он очень любит конкурировать», – приводит слова Адетокунбо Sport24.gr.
Перед стартом нового сезона НБА Адетокунбо должен принять решение о супермаксимальном продлении контракта с «Бакс».
- 1 декабря 2020
-
23:58
-
23:54
-
23:35
-
23:27
-
23:04
-
22:55
-
21:18
-
19:59
-
18:38
-
17:47
-
16:43
-
15:47
-
15:35
-
15:13
-
14:15
-
14:05
-
13:56
-
12:28
-
12:04
-
11:42
-
10:03
-
09:47
-
09:44
-
09:36
-
08:58
-
08:48
-
03:23
-
00:52
- 30 ноября 2020
-
23:56
-
22:53
-
22:21
-
20:54
-
20:45
-
20:36
-
20:24