Стефен Карри прокомментировал подписание Келли Убре на замену травмированному Томпсону
Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал решение руководство клуба подписать контракт с Келли Убре, который по сути призван заменит Клэя Томпсона, выбывшего из строя на ещё один сезон.
«Келли выступает в НБА уже пять лет. Думаю, он не может дождаться следующего шага. Надеюсь, наша культура и структура поможет ему раскрыть свой талант. Вместе с ним, Уиггинсом, Уайзманом и Паскалем… Я бы мог назвать весь наш ростер. Все мы сфокусированы на возможностях, которые перед нами открываются.
Думаю, у нас большие возможности. Мы с Дрэймондом готовы взять на себя роль лидеров. Для нас всё будет иначе, но, думаю, мы будем подпитываться энергией нашего окружения", — приводит слова Карри Parlons Basket.
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