«Барселона» с большой разницей проиграла дома «Валенсии»

«Барселона» в матче регулярного чемпионата Испании на домашней площадке проиграла «Валенсии» — 90:100 (22:32, 29:19, 19:19, 20:30).
В составе «Барселоны» тяжёлый форвард Никола Миротич набирал 20 очков и 9 подборов, разыгрывающий Ник Калатес записал себе в актив 17 баллов в графе результативности. Кроме того, в команде Шарунаса Ясикявичюса выделились Пьер Ориола (13 очков) и Адам Ханга (11 очков).
У «Валенсии» лучшими стали тяжёлый форвард Деррик Уильямс — 25 очков (26 баллов эффективности) и центровой Боян Дублевич — 24 очка, 33 балла эффективности). Двузначную результативность также покорили разыгрывающий Сэм Ван Россом (13 очков) и форвард Майк Тоби (12 очков).
4 декабря «Барселона» встретится в Каунасе с «Жальгирисом» в 12-м туре Евролиги.
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