В «Голден Стэйт» выявлена вспышка коронавируса, старт тренировочного лагеря отложен

«Голден Стэйт Уорриорз» отложили начало тренировочного лагеря на один день после того, как два игрока сдали положительный результат теста на коронавирус, сообщает Hoops Rumors.
Индивидуальные и групповые тренировки перенесены со вторника и воскресенья на среду и понедельник соответственно. Генеральный менеджер клуба Боб Майерс не стал называть двух игроков, у которых был положительный результат теста на коронавирус. Скорее всего, «Уорриорз» станут не единственной командой, в которой выявят коронавирус. Многие баскетболисты лиги возвращаются в клубы из-за границы, где не делали регулярные тесты в обязательном порядке.
16 ноября в НБА открылся рынок обменов, а через шесть дней — рынок свободных агентов. Ориентировочное расписание других ключевых событий сезона. 22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.
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