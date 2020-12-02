Эксперт – о решении «Детройта» подписать литовца: это, наверное, шутка
Аналитик НБА Джон Холлинджер сомневается в правильности решения «Детройт Пистонс» подписать контракт с литовским атакующим защитником Дейвидасом Сирвидисом.
«Это, наверное, шутка. В прошлом сезоне Сирвидис не соответствовал требованиям литовской лиги. В этом сезоне он набрал одно очко в двух матчах чемпионата Израиля», – написал Холлинджер на своей странице в «Твиттере».
Сирвидис договорился с «Детройтом» о контракте на три года. Литовский баскетболист был выбран на драфте-2019 клубом «Даллас Маверикс» под 37-м пиком, после чего его обменяли в «Детройт». Сирвидис с 2017 года выступал в Литве за «Ритас», в мае 2020 года он перешёл в израильский «Хапоэль» (Иерусалим), который покинул 16 ноября, чтобы продолжить карьеру в НБА.
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