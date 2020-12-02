Новичок «Голден Стэйт» объявил о помолвке с инстаграм-моделью

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре объявил о помолвке с инстаграм-моделью по имени Шай. Баскетболист сделал объявление, разместив соответствующее видео на своей странице в социальной сети.
Девушка раньше встречалась с Джеймсом Харденом. Игрок «Хьюстон Рокетс» проводил часть подготовки к рестарту в Аризоне и устроил в своём доме вечеринку. Харден был взбешён и хотел отменить мероприятие, когда узнал, что Шай отправилась в Лос-Анджелес в компании Убре.
Видео доступно на странице Келли Убре в «Инстаграме».
В ноябре Убре перешел в «Голден Стэйт» из «Оклахома-Сити Тандер» в обмен на пик 1-го и 2-го раунда драфта-2021.
В сезоне-2019/2020 Келли набирал рекордные в карьере 18,7 очка в составе «Финикс Санз». Убре оказался в «Тандер» после обмена из «Финикса» с участием Криса Пола.
- 2 декабря 2020
-
12:59
-
12:43
-
12:13
-
11:53
-
09:31
-
09:11
-
09:06
-
09:00
-
05:32
-
01:50
-
01:30
-
01:03
-
00:57
- 1 декабря 2020
-
23:58
-
23:54
-
23:35
-
23:27
-
23:04
-
22:55
-
21:18
-
19:59
-
18:38
-
17:47
-
16:43
-
15:47
-
15:35
-
15:13
-
14:15
-
14:05
-
13:56
-
12:28
-
12:04
-
11:42
-
10:03
-
09:47