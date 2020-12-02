Новичок «Голден Стэйт» объявил о помолвке с инстаграм-моделью

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре объявил о помолвке с инстаграм-моделью по имени Шай. Баскетболист сделал объявление, разместив соответствующее видео на своей странице в социальной сети.

Девушка раньше встречалась с Джеймсом Харденом. Игрок «Хьюстон Рокетс» проводил часть подготовки к рестарту в Аризоне и устроил в своём доме вечеринку. Харден был взбешён и хотел отменить мероприятие, когда узнал, что Шай отправилась в Лос-Анджелес в компании Убре.

Видео доступно на странице Келли Убре в «Инстаграме».

В ноябре Убре перешел в «Голден Стэйт» из «Оклахома-Сити Тандер» в обмен на пик 1-го и 2-го раунда драфта-2021.



В сезоне-2019/2020 Келли набирал рекордные в карьере 18,7 очка в составе «Финикс Санз». Убре оказался в «Тандер» после обмена из «Финикса» с участием Криса Пола.