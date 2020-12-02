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Лавар Болл объяснил, почему Ламело превзойдёт Лонзо и Лианджело

Лавар Болл объяснил, почему Ламело превзойдёт Лонзо и Лианджело
Баскетбол / НБА 0

Лавар Болл рассказал, за счёт чего его сын Ламело способен превзойти двух своих братьев — Лонзо и Лианджело.

«Лонзо отвечает за построение атак, он может делать своё дело, но способен и набирать очки. Лианджело — очень хороший скорер. Ламело учится у них обоих. Так что он единственный в моей семье, кто может играть на позиции первого и второго номера.

Ламело мог бы действовать на позиции первого номера, а если нужно – переключиться на второго и набрать 100 очков самостоятельно. Он действует в зависимости от необходимости. Да, Мело любит забивать. Но он единственный, кто может переключить свой ум, чтобы играть либо первого, либо второго номера. Другие мои сыновья же должны придерживаться своей линии», — цитирует Лавара Clutch Points.

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