Лавар Болл объяснил, почему Ламело превзойдёт Лонзо и Лианджело

Лавар Болл рассказал, за счёт чего его сын Ламело способен превзойти двух своих братьев — Лонзо и Лианджело.



«Лонзо отвечает за построение атак, он может делать своё дело, но способен и набирать очки. Лианджело — очень хороший скорер. Ламело учится у них обоих. Так что он единственный в моей семье, кто может играть на позиции первого и второго номера.



Ламело мог бы действовать на позиции первого номера, а если нужно – переключиться на второго и набрать 100 очков самостоятельно. Он действует в зависимости от необходимости. Да, Мело любит забивать. Но он единственный, кто может переключить свой ум, чтобы играть либо первого, либо второго номера. Другие мои сыновья же должны придерживаться своей линии», — цитирует Лавара Clutch Points.