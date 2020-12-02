Алан Уильямс – MVP ноября в Единой лиге ВТБ

Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2020/2021 по итогам ноября, сообщает официальный сайт турнира.

«Локомотив-Кубань» выиграл два из трёх матчей в ноябре и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице с результатом 6-2.



Алан Уильямс был лидером «Локомотива-Кубань» в ноябре, в среднем набирая 19,0 очка (63,9% попаданий с игры) и совершая 13,0 подбора, 2,0 блок-шота и 1,7 перехвата с показателем эффективности 28,3 балла. В данный момент центровой является лидером в Лиге по очкам (22,1), подборам (13,1), эффективности (30,0) и блок-шотам (1,6) в среднем за матч.



Каждую из трёх ноябрьских встреч Алан Уильямс завершал с дабл-даблом. На счету центрового кубанцев — 5 дабл-даблов в 6 играх этого сезона. В концовке матча с «Енисеем» 22 ноября Алан Уильямс получил разрыв связки колена и выбыл приблизительно на шесть месяцев.

«Спасибо Единой лиге за этот замечательный приз самому полезному игроку месяца. С нетерпением жду возможности поделиться этой наградой со всей командой, с клубом, с нашими невероятными болельщиками «Локомотива-Кубань» и Лиги ВТБ», – цитирует Уильямса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.