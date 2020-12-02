Сын Пиппена отреагировал на то, что мать встречается с игроком НБА младше неё на 22 года

46-летняя Ларса Пиппен, бывшая жена легенды НБА Скотти Пиппена, ранее была замечена с 24-летним защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Маликом Бизли.
Скотти Пиппен-младший, сын Ларсы и шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз», был вынужден ответить на нападки в Сети в связи с этим событием. 20-летний Пиппен-младший выступает в NCAA за университет Вандербильта и считается многообещающим проспектом, у которого есть шансы в будущем попасть в НБА.
«Я сосредоточен на себе и своих целях. Я не несу ответственности ни за какие действия. У меня всё хорошо», — написал Скотти Пиппен-младший на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее Ларса Пиппен призналась в неоднократных изменах и заявила, что имела отношения с центровым Тристаном Томпсоном, когда состояла в браке с шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». В частности, Ларса пользовалась деньгами Скотти для встреч с Томпсоном.
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