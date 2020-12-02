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Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг заблокировали обмен звезды НБА в «Бруклин»

Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг заблокировали обмен звезды НБА в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

Согласно информации инсайдера Шэмса Чарании, защитник Джру Холидэй мог в нынешнее межсезонье перейти из «Нью-Орлеан Пеликанс» не в «Милуоки Бакс», а в «Бруклин Нетс», но этот обмен заблокировали Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг.

Лидеры «Нетс» опасались, что в сделке «Бруклин» может потерять Кариса ЛеВерта.

«Если бы сделка была заключена, им пришлось бы расстаться с игроками вроде ЛеВерта. Но Дюрант и Ирвинг этого не хотели. Они считают ЛеВерта одним из самых важных игроков в команде. И хотели, чтобы он остался», — приводит слова Чарании NBAHolics.

Стоит отметить, что ЛеВерт всё же может покинуть «Бруклин», если клуб включит его в возможную сделку по обмену Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».

Холидэй в минувшем регулярном сезоне НБА набирал в среднем 19,1 очка за игру, делал 6,7 передачи и 4,8 подбора.

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