Андрей Лопатин: не могу поверить, что оказался в сборной. Мечты сбываются

Форвард ЦСКА Андрей Лопатин признался, что давно мечтал попасть в национальную команду и немного волновался, впервые выходя на паркет в матче за сборную.

«Для меня это большая честь, большая мечта. Я так давно хотел здесь оказаться, и наконец мне дали этот шанс. Просто не могу поверить. Есть переживание, всё-таки это главная команда страны. Надеюсь, всё получится. Здесь отличное отношение ко всем, все на позитиве. Мне помогают, объясняют ошибки. Спасибо, что в жизни есть такие моменты. Все мечты сбываются», — приводит слова Лопатина тележурнал «Вид сверху».



Андрей Лопатин дебютировал за сборную России в матче с Эстонией на отборочном турнире к Евробаскету-2022. Встреча закончилась победой россиян со счётом 84:56. Форвард вышел на площадку в стартовой пятёрке и набрал 8 очков.