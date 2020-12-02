Стив Керр рассказал о ситуации с составом «Голден Стэйт»
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сообщил, что четыре игрока себе гарантировали место в стартовом составе команды в следующем сезоне.
«Думаю, мы определились с четырьмя игроками стартовой пятёрки. Было трудно не увидеть взлёт Келли Убре и Эндрю Уиггинса. Тренер „Вашингтон Уизардс“ Скотт Брукс сказал, что он считает, что Келли был на высоте. В нём есть стержень. Думаю, мы будем часто использовать Келли в матчах», — приводит слова Стива Керра Essentially Sports.
В минувшем первенстве НБА «Голден Стэйт Уорриорз» были аутсайдерами из-за травм лидеров коллектива.
напомним, Убре призван заменить Клэя Томпсона, выбывшего из строя ещё на один сезон. «Уорриорз» обменяли Убре из «Оклахома-Сити Тандер».
- 2 декабря 2020
-
18:46
-
18:03
-
16:25
-
14:55
-
14:40
-
13:58
-
12:59
-
12:43
-
12:13
-
11:53
-
09:31
-
09:11
-
09:06
-
09:00
-
05:32
-
01:50
-
01:30
-
01:03
-
00:57
- 1 декабря 2020
-
23:58
-
23:54
-
23:35
-
23:27
-
23:04
-
22:55
-
21:18
-
19:59
-
18:38
-
17:47
-
16:43
-
15:47
-
15:35
-
15:13
-
14:15
-
14:05
Партнерский контент