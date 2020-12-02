Стив Керр рассказал о ситуации с составом «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сообщил, что четыре игрока себе гарантировали место в стартовом составе команды в следующем сезоне.



«Думаю, мы определились с четырьмя игроками стартовой пятёрки. Было трудно не увидеть взлёт Келли Убре и Эндрю Уиггинса. Тренер „Вашингтон Уизардс“ Скотт Брукс сказал, что он считает, что Келли был на высоте. В нём есть стержень. Думаю, мы будем часто использовать Келли в матчах», — приводит слова Стива Керра Essentially Sports.



В минувшем первенстве НБА «Голден Стэйт Уорриорз» были аутсайдерами из-за травм лидеров коллектива.



напомним, Убре призван заменить Клэя Томпсона, выбывшего из строя ещё на один сезон. «Уорриорз» обменяли Убре из «Оклахома-Сити Тандер».

