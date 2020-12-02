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Стивен Адамс — об обмене в «Нью-Орлеан»: всё в порядке, я не умру

Стивен Адамс — об обмене в «Нью-Орлеан»: всё в порядке, я не умру
Баскетбол / НБА 0

Центровой Стивен Адамс прокомментировал обмен из «Оклахома-Сити Тандер» в «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Не умру, снова увижу своих детей, так что всё в порядке. Мне не грустно, что придётся переехать из Оклахомы, но да, я прекрасно провёл там время. Поездка в Новый Орлеан — это захватывающе. Стэн Ван Ганди — тренер старой школы, и он мне очень нравится. Смогу многому у него научиться», — приводит слова Адамса Gazzetta.gr.

Напомним, в контракте Адамса оставался один год, за который он получит $ 27,5 млн. Адамс присоединился к «Пеликанс» в результате недавнего четырёхстороннего обмена из «Оклахома-Сити Тандер».

Адамс был выбран «Оклахома-Сити» на драфте НБА 2013 года под 12-м пиком и провёл в клубе первые семь сезонов карьеры. В прошлом сезоне его средние показатели составили 10,9 очка, 9,2 подбора, 2,3 передачи и 1,1 блок-шота.

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