Дюрант против «Уорриорз», дерби Лос-Анджелеса: громкая вывеска стартовых матчей сезона НБА

22 декабря двумя матчами стартует регулярный чемпионат НБА сезона-2020/2021, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

В первый день сезона «Бруклин Нетс» вернувшегося в строй после травмы ахилла Кевина Дюранта примет его бывшую команду «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которой форвард дважды стал чемпионом и MVP финала НБА. Во втором матче зрителей ждёт дерби Лос-Анджелеса — встретятся «Лейкерс» и «Клипперс».

16 ноября в НБА открылся рынок обменов, а через шесть дней — рынок свободных агентов. Ориентировочное расписание других ключевых событий сезона. 22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.