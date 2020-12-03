«Хьюстон» обменяет Рассела Уэстбрука в «Вашингтон»

32-летний американский разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Рассел Уэстбрук продолжит свою карьеру в «Вашингтон Уизардс», информирует инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».



Согласно условиям обмена в обратном направлении проследует 30-летний американский разыгрывающий защитник Джон Уолл – первый номер драфта НБА 2010 года. Также «Хьюстон» получит право выбора в первом раунде драфта НБА.



Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия. 30-летний разыгрывающий должен получить $ 132,9 млн за следующие три сезона. По сумме годовой зарплаты Уолл является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком НБА, уступая лишь Стефену Карри, Крису Полу и Расселлу Уэстбруку. Его контракт считался практически необмениваемым.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони.

Появился новый претендент на обмен Расселла Уэстбрука