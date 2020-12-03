48 игроков НБА заразились коронавирусом

У 48 из 546 игроков, которые прошли тестирование на коронавирус с 24 по 30 ноября, выявлены положительные результаты, сообщает Bleacher Report.
Заражённые изолированы до тех пор, пока не получат разрешение на возобновление тренировок в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний. Для возвращения к тренировочному процессу они должны оставаться в изоляции как минимум 10 дней после положительного теста и появления симптомов или предоставить два отрицательных ПЦР-теста, проведённых с интервалом более 24 часов.
16 ноября в НБА открылся рынок обменов, а через шесть дней — рынок свободных агентов.
Ориентировочное расписание других ключевых событий сезона. 22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.
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