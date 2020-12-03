Мэджик Джонсон отреагировал на громкий обмен Расселла Уэстбрука на Джона Уолла

Легенда НБА Мэджик Джонсон поделился мнением об обмене защитника «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука на разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла и пик первого раунда драфта-2023.



«С этого момента все должны следить за «Уизардс»! Сегодня они приобрели Расселла Уэстбрука. Связка Уэстбрук – Бил будет терроризировать Восточную конференцию и сделает «Вашингтон» командой плей-офф», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия. 30-летний разыгрывающий должен получить $ 132,9 млн за следующие три сезона. По сумме годовой зарплаты Уолл является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком НБА, уступая лишь Стефену Карри, Крису Полу и Расселлу Уэстбруку. Его контракт считался практически необмениваемым.