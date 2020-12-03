Пол Джордж назвал имя виновника провала «Клипперс» в прошлом сезоне

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж обвинил бывшего главного тренера команды Дока Риверса за провал в сезоне-2019/2020, когда команда вылетела во втором раунде плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4).



«По ходу всей этой ситуации мы так и не работали над внесением изменений и правок. Мы ни разу не обсуждали, что можно сделать иначе. С нами в буквальном смысле повторялась одна и ту же чушь снова и снова. Это сыграло с нами злую шутку. «Приятель, да что происходит?» — такие вопросы уместно было бы задать. Мы разговаривали друг с другом примерно так: «У нас всё будет хорошо». Хотя разговор должен быть таким: «Нет, нам нужно измениться».



Док Риверс пытался использовать меня как Рэя Аллена или Джей Джей Редика — все эти броски после заслонов и выхода на открытую позицию. Я могу делать это, но всё же это не мой стиль. Мне нужно больше возможности для манёвра. Нужно добавить пик-н-роллы, игру в посте. Мне нужны разные варианты. В целом это был непростой сезон», – приводит слова Джорджа The Score.