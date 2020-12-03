Лавар Болл отреагировал на то, что все три его сына стали игроками НБА

Лавар Болл отреагировал на то, что его средний сын Лианджело подпишет однолетнее соглашение с «Детройт Пистонс», после чего все три брата будут играть в НБА.
«Горжусь! Это только начало», — написал Лавар под опубликованным им снимком, на котором изображены его сыновья Ламело, Лианджело и Лонзо.
Фото доступно на странице Лавара Болла в «Твиттере».
Напомним, Ламело был выбран на драфте-2020 под 3-м номером «Шарлотт Хорнетс». Лонзо играет в НБА за «Нью-Орлеан Пеликанс». Что касается Лианджело, то «Пистонс» готовы предложить баскетболисту негарантированный контракт по схеме Exhibit 10. По окончании тренировочного лагеря это соглашение может быть преобразовано в двустороннее.
Примечательно, что Лианджело не обладает большим опытом профессиональных выступлений — в 2018 году он играл вместе с Ламело в составе литовского «Преная». В декабре 2019 года он подписал контракт с фарм-клубом «Оклахомы» в Лиге развития, однако из-за пандемии коронавируса и отмены сезона G-лиги так и не дебютировал в составе команды.
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