Инсайдер прояснил судьбу Энтони Дэвиса в «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» близок к тому, чтобы сохранить форварда Энтони Дэвиса, утверждает инсайдер The New York Times Марк Стайн на своей странице в «Твиттере». По его информации, баскетболист примет участие в воскресной тренировке команды уже с новым контрактом.
Срок нового соглашения остаётся неизвестным и может зависеть от решения форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо по продлению контракта в это межсезонье. Ранее сообщалось, что Дэвис наблюдает за изменениями в составе «Лейкерс» и оценивает ситуацию в НБА в целом, чтобы определить длительность контракта. Клуб готов предложить Дэвису различные варианты.
Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В первом сезоне Энтони завоевал титул чемпиона НБА и выдал средние показатели 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота.
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