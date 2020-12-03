Расселла Уэстбрука обменяли в клуб, в котором он предпочитал оказаться

Согласно сообщению репортёра Washington Post Майкла Ли в "Твиттере", разыгрывающий Расселл Уэстбрук в межсезонье хотел стать игроком именно «Вашингтон Уизардс». Он предпочитал перебраться из Хьюстона в округ Колумбия, чтобы играть с Брэдли Билом.
В итоге Уэстбрук был обменян из «Хьюстон Рокетс» на Джона Уолла и защищённый выбор в первом раунде драфта.
Уолл не играл последние два года из-за травмы ахилла. Контракт Джона считается одним из худших в НБА. В следующем сезоне он получит $ 41,25 млн — столько же, сколько и защитник «Рокетс» Харден. Джон и Джеймс делят 4-5-е места в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги. Уэстбрук занимает третью строчку с зарплатой $ 41,36 млн.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Уэстбрук выставили запрос на обмен.
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