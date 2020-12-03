Леброн Джеймс отреагировал на шутку об обмене Кайла Кузмы из «Лейкерс»

Леброн Джеймс не удержался, когда его бывший партнёр по команде Ричард Джефферсон в эфире шоу Road Trippin пошутил по поводу слухов об обмене Кайла Кузмы из «Лос-Анджелес Лейкерс».



Когда Леброна спросили об игроках, покидающих «Лейкерс», он сказал: «Я должен поблагодарить Дэнни Грина, Рэджона Рондо, Дуайта Ховарда, Джавэйла Макги и Куинна Кука».



«Кузму», — добавил, улыбаясь, Джефферсон.

«Ой, заткнись», — шутливо ответил на это Джеймс.

«Я шучу, Кайл. Шучу», — сказал после этого Ричард.



Напомним, руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» близко к обмену форварда команды Кузмы. Но ни о каких сделках ещё не сообщалась. Вероятнее всего, 25-летний форвард отправится в «Сан-Антонио Спёрс». Ранее калифорнийцы подписали контракты с Деннисом Шрёдером, Монтрезом Харреллом, Уэсли Мэттьюзом и Марком Газолем.