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Леброн Джеймс отреагировал на шутку об обмене Кайла Кузмы из «Лейкерс»

Леброн Джеймс отреагировал на шутку об обмене Кайла Кузмы из «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Леброн Джеймс не удержался, когда его бывший партнёр по команде Ричард Джефферсон в эфире шоу Road Trippin пошутил по поводу слухов об обмене Кайла Кузмы из «Лос-Анджелес Лейкерс».

Когда Леброна спросили об игроках, покидающих «Лейкерс», он сказал: «Я должен поблагодарить Дэнни Грина, Рэджона Рондо, Дуайта Ховарда, Джавэйла Макги и Куинна Кука».

«Кузму», — добавил, улыбаясь, Джефферсон.

«Ой, заткнись», — шутливо ответил на это Джеймс.

«Я шучу, Кайл. Шучу», — сказал после этого Ричард.

Напомним, руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» близко к обмену форварда команды Кузмы. Но ни о каких сделках ещё не сообщалась. Вероятнее всего, 25-летний форвард отправится в «Сан-Антонио Спёрс». Ранее калифорнийцы подписали контракты с Деннисом Шрёдером, Монтрезом Харреллом, Уэсли Мэттьюзом и Марком Газолем.

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