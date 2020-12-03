Леброн Джеймс будет получать $ 82 в минуту по новому контракту

Портал ESPN подсчитал, что Леброн Джеймс по новому двухлетнему контракту с «Лос-Анджелес Лейкерс» будет зарабатывать $ 82 в минуту.



Всего 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн по максимальному продлению. Новый контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года. По этому соглашению четырёхкратный чемпион НБА будет зарабатывать $ 3,57 млн в месяц или $ 117 397 в неделю, или $ 4 891 в час, или $ 1,36 в секунду.

Фото доступно на странице ESPN UK в «Твиттере».

Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын баскетболиста. Леброн хочет сыграть с ним в одной команде.



Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая в среднем 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора.